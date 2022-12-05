В Курской области на карантин закрыли три школы

В регионе растет число случаев ОРВИ Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Курской области зарегистрировано 12 157 случаев заболевания ОРВИ, что больше на 18,9%, чем на предыдущей. Детей до 14 лет среди заболевших – 64,9%.

Также на минувшей неделе было зарегистрировано 40 случаев гриппа. Среди заболевших 27 детей и 13 взрослых. В 38 случаях определен тип вируса А (Н1N1)pdm09, в двух случаях – грипп В.

По данным министерства образования и науки региона, полностью приостановлен образовательный процесс в трех школах, частично – в 53 классах семи школ и в 14 группах семи детских садов.

В Управлении Роспотребнадзора по Курской области напоминают, что продолжается ежегодная вакцинация против гриппа. На сегодняшний день в регионе привито около 500 тысяч человек.