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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 16:39

Восстановлено электроснабжение обстрелянных ВСУ курских поселков

Приграничные территории были атакованы 5 декабря
Ольга ДАНИЛОВА
Обстрелы приграничных территорий продолжаются

Обстрелы приграничных территорий продолжаются

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Электроснабжение всех жителей в Глушковском и Суджанском районах Курской области после обстрелов восстановлено. Об этом сообщили в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что под обстрел ВСУ 5 декабря попали два поселка Курской области - Теткино Глушковского района и Гуево Суджанского района.

По предварительным данным пострадавших нет. В Теткино предварительно повреждены около 20 частных домов: осколками посечены фасады, кровля, разбиты оконные стекла. В Гуево разрушений нет.