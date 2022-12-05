Восстановлено электроснабжение обстрелянных ВСУ курских поселков

Обстрелы приграничных территорий продолжаются Фото: Светлана ВОЛКОВА

Электроснабжение всех жителей в Глушковском и Суджанском районах Курской области после обстрелов восстановлено. Об этом сообщили в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что под обстрел ВСУ 5 декабря попали два поселка Курской области - Теткино Глушковского района и Гуево Суджанского района.

По предварительным данным пострадавших нет. В Теткино предварительно повреждены около 20 частных домов: осколками посечены фасады, кровля, разбиты оконные стекла. В Гуево разрушений нет.