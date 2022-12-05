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НовостиОбщество5 декабря 2022 14:26

В Курске на 21 улице восстановили освещение

Об этом сообщили в комитете ЖКХ
Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске продолжают восстанавливать наружное освещение

В Курске продолжают восстанавливать наружное освещение

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются работы по восстановлению наружного освещения. В комитете ЖКХ сообщили, что на прошлой неделе подрядная организация в рамках заключенного муниципального контракта выполнила работы по техническому обслуживанию 13 шкафов наружного освещения, отремонтировали и заменили светильники.

Так, освещение восстановили на 21 улице областного центра: Хуторская, Перекальского, Майский бульвар, Кольцевая, 2-я Силикатная, 3-я Кожевенная, Чернышевского, Республиканская, Соловьиная, Планерная, Бурцевка, 2-я Пушкарная, Колокольчикова, Кулакова, Белгородская, Карла Маркса, переулки 2-й Офицерский и Даньшинский, а также на проспекте Победы.

Также выполнили работы в сквере Героев 16-й Воздушной армии и парке КЗТЗ.