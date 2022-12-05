На Театральной площади в Курске устанавливают приемную Деда Мороза

Первых гостей Дед Мороз встретит 29 декабря Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске активно идет подготовка к Новому году. Сегодня, 5 декабря, на Театральной площади устанавливают приемную Деда Мороза. Здесь главный зимний волшебник будет принимать юных курян. Первых гостей он встретит 29 декабря.

Как сообщают в городской администрации, на данный момент уже полностью закончили монтаж 17-метровой ели, которую также установили на Театральной площади. Начинается следующий этап – украшение главной новогодней красавицы.

Ранее КП сообщала, что на площади Советов перед курским цирком 18-23 декабря развернется межрегиональная новогодняя ярмарка. Приглашают мастеров со всей области принять в ней участие.

В заявке нужно указать ИП, ИНН, размер палатки и вид товара. Телефон для связи: 8 (910) 213-22-82 (Александр Сергеевич).

Торгово-промышленная палата Курской области сообщает, что участникам выделят стилизованные закрывающиеся палатки, будет электроподключение и охрана.