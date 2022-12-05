С 1 декабря в Курской области на водоемах утонуло четыре человека

5 декабря в пруду под Курском утонул житель Белгородской области Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном ГУ МЧС информируют, что сейчас на территории Курской области лед не крепкий, его толщина от двух до пяти сантиметров, когда безопасным, для нахождения на нем одного человека, считается толщиной семь сантиметров. Поэтому в регионе действует комплекс мероприятий по вопросам обеспечения безопасности населения на водоемах в зимний период. Это усиление работы оперативных групп муниципальных образований, установление дополнительных знаков и аншлагов, пропагандистская работа с детьми.

Однако трагедий все же избежать не удалось. Так, с 1 декабря на курских водоемах утонуло четыре человека. Очередное происшествие случилось сегодня, 5 декабря. На пруду в деревне Лисий Колодезь Тимского района утонул житель Белгородской области. Обстоятельства трагедии выясняют.

Спасатели просят курян соблюдать правила безопасности при нахождении возле водоемов в зимний период.