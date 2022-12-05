В Курске девушка украла дорогой телефон из магазина

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в полицию позвонили представители торгового павильона, где продавали мобильные телефоны. Они заявили, что менее десяти минут назад неизвестная девушка украла один из смартфонов.

Оказалось, девушка под видом обычного покупателя долго рассматривала товар. Но как только в павильон зашли другие покупатели, и продавцы отвлеклись для консультаций, она подошла к открытой витрине и попыталась забрать представленную модель дорогостоящего телефона известной марки.

Один из сотрудников стал свидетелем происходящего и попытался остановить девушку. Однако воровке удалось скрыться вместе с гаджетом.

Полицейские прибыли на место ЧП и уже через несколько часов выяснили личность девушки. При ней нашли украденный телефон. Его она отдала, сознавшись в грабеже. Возбуждено уголовное дело.