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НовостиОбщество5 декабря 2022 11:37

В хуторе Шлях Курской области после реконструкции ввели в эксплуатацию систему водоснабжения

Доступ к чистой питьевой воде получили более ста человек
Кристина ГОРБАТЕНКО
На реконструкцию было направлено более 24 миллионов рублей

На реконструкцию было направлено более 24 миллионов рублей

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В хуторе Шлях Солнцевского района закончили реконструкцию системы водоснабжения. Работы выполняли в рамках федерального проекта «Чистая вода». На реконструкцию было направлено 24,1 миллиона рублей.

Так, специалисты построили водозаборную скважину с насосной станцией первого подъема, установили две водонапорные башни, проложили водопровод протяженностью почти три километра. На объекте также смонтировали ограждение, выполнили работы по обустройству подъездных дорог и территории.

В областной администрации сообщают, после ввода системы водоснабжения в эксплуатацию доступ к чистой питьевой воде получили более ста жителей хутора.