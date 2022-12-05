С 20 декабря в Курске заработают елочные базары

Елочные базары будут работать ежедневно Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Совсем скоро наступит Новый год. В Курске уже начали к нему готовиться. А теперь в городской администрации рассказали, где можно будет купить главный новогодний символ – елку.

Так, «зеленую красавицу» можно будет приобрести в специально установленных местах для продажи деревьев. В областном центре елочные базары будут работать ежедневно с 20 по 31 декабря во всех округах.

В Центральном округе: проспект Вячеслава Клыкова, около домов № 30, 35, 92; проспект Победы, около домов № 2, 14, 44; проспект Дружбы, 1; улица Веспремская - проспект Дружбы, 7; улица Радищева, дом 80, проспект Хрущева,13; улица Студенческая, 2.

В Сеймском округе: улица Харьковская, 10/1; проспект Кулакова, 9; Магистральный проезд, 16 б.

В Железнодорожном округе: улица Союзная,65.

Также елки будут продавать на территориях торговых центров.