В Курске автомобиль на переходе сбил женщину

Женщина была госпитализирована Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 4 декабря примерно в 18:30 на улице Веспремской вблизи дома №2. В региональном УГИБДД рассказывают, 68-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2121», сбил 59-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила ранения и была госпитализирована в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего со 2 по 4 декабря в Курской области зарегистрировано девять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 2 декабря примерно в 17:40 на 40 километре автодороги «Тросна-Калиновка» Железногорского района. По предварительным данным, автомобиль «Лада 219070», под управлением 44-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «Шевроле Лачетти», за рулем которого была 31-летняя женщина-водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада 219070» получил ранения. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.