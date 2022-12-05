Курянам предлагают написать «Казачий диктант»

Диктант пройдет в онлайн-режиме Фото: Архив "КП"

Куряне могут стать участниками Всероссийской патриотической общественно-просветительской акции «Казачий диктант — 2022». Об этом сообщили в городской администрации.

Акцию проводит Всероссийское казачье общество при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Основная цель проекта – изучить историю, традиций и обычаи российского казачества.

Диктант пройдет в онлайн-режиме, принять в нем участие могут все желающие с 00:00 8 декабря до 20:00 10 декабря по московскому времени на платформе Казачийдиктант2022.рф.