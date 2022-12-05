За неделю курские спасатели более ста раз выезжали по тревоге

За неделю три человека погибли на водоемах Фото: Архив "КП"

С 28 ноября по 4 декабря пожарно-спасательные подразделения Курской области более ста раз выезжали по тревоге. В региональном ГУ МЧС сообщают, за минувшую неделю в регионе произошло 45 пожаров.

25 раз спасатели ликвидировали последствия аварий на дорогах. Так, 28 ноября в Горшеченском районе столкнулись три автомобиля. Пострадавший был деблокирован огнеборцами. С травмами различной степени тяжести мужчина был доставлен в больницу.

В Черемисиновском районе на своем приусадебном участке местный житель обнаружил артснаряд. Спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области уничтожили боеприпас на полигоне.

Помимо этого, за неделю зарегистрированы три случая гибели на воде в Хомутовском, Советском и Обоянском районах.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что выход на лед опасен для жизни. Телефоны спасения «101» и «112».