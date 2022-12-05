В Курской области горели склады

В результате пожара сгорела кровля на всей площади Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре в поселке Уголек Железногорского района поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 5 декабря в 05:35.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи. По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 06:20, справиться с огнем удалось в 06:30.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что горели два склада. В результате пожара сгорела кровля на всей площади. Никто не пострадал.

Пожар тушили 14 человек и шесть единиц техники. Его причину и ущерб выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».