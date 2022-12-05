Курские строители ремонтируют здания в Мариуполе

Курская область помогает восстанавливать Донбасс
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
У себя в соцсетях губернатор Курской области сообщил, что в настоящий момент курские рабочие ремонтируют 12 зданий в Мариуполе. Среди них: девять жилых домов, две поликлиники, одно отдельно стоящее здание рентген-кабинета.
В частности, выполняют кровельные работы, здания подключают к системе отопления, меняют двери и окна.
- Подрядчики выполняют ремонт максимально оперативно, но в то же время с сохранением качества. Необходимо, чтобы люди попали в свои теплые квартиры как можно раньше, - сказал глава региона.
Ранее Роман Старовойт сообщил, что в подшефном Первомайском районе ДНР после капитального ремонта открылась Мангушская школа №2. Деньги были выделены из федерального бюджета, а координировали процесс специалисты администрации Курской области. Кроме того, на объекте работали строители из нашего региона.