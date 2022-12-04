Ночью под Курском горел жилой дом

В 01:24 4 декабря в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в селе Большие Угоны Льговского района.

По данным МЧС региона пожарные потушили огонь в 01:40.

Пожар повредил кухню в доме. Огонь тушили восемь человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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