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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 17:18

В Курской области людей будут судить за попытку кражи початков кукурузы

Им грозит до пяти лет колонии
Ольга ДАНИЛОВА
ЧП произошло на поле одной из сельхозкомпаний

ЧП произошло на поле одной из сельхозкомпаний

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Октябрьский районный суд поступило уголовное дело о попытке кражи почти тысячи початков кукурузы

По версии следствия, в августе двое жителей Октябрьского района сорвали 987 початков кукурузы общей стоимостью, согласно заключению экспертов, около трех тысяч рублей. Они сложили початки в мешки, привезенные заранее, но похитителей поймали сотрудники службы безопасности компании, которой принадлежат поля.

- Действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ "Кража", - рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Людям грозит до пяти лет колонии.