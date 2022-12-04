В Курской области людей будут судить за попытку кражи початков кукурузы

ЧП произошло на поле одной из сельхозкомпаний Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Октябрьский районный суд поступило уголовное дело о попытке кражи почти тысячи початков кукурузы

По версии следствия, в августе двое жителей Октябрьского района сорвали 987 початков кукурузы общей стоимостью, согласно заключению экспертов, около трех тысяч рублей. Они сложили початки в мешки, привезенные заранее, но похитителей поймали сотрудники службы безопасности компании, которой принадлежат поля.

- Действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ "Кража", - рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Людям грозит до пяти лет колонии.