Курянин заплатит более полумиллиона рублей за срубленные деревья

Курянин срубил три дерева Фото: Светлана ВОЛКОВА

Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу против местного жителя. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Как установил суд, на участке лесного массива в урочище «Сплавское» Октябрьского района курянин без разрешения на право лесопользования и заготовку древесины бензопилой спилил клен и два дуба.

- Окружающей среде причинен ущерб на общую сумму 597 тысяч рублей, - сказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Суд дал лесорубу год принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Кроме того, с мужчины взыскали сумма причиненного материального ущерба.