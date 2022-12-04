Жители курского хутора через прокуратуру добились установки водозаборной колонки

Вода дошла еще не ко всем курянам Фото: Светлана ВОЛКОВА

В прокуратуру Октябрьского района Курской области некоторое время назад обратились жители хутора Ильича по вопросу отсутствия питьевой воды в населенном пункте.

- На хуторе расположено четыре дома, в которых живут восемь пенсионеров. Из-за неисправности водозаборной скважины две недели люди оставались без воды. За водой им приходилось ездить в деревню, расположенную почти за два километра, - рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

После вмешательства прокуратуры жителям стали подвозить воду. Сейчас в населенном пункте построили водозаборную колонку.

А главу сельского совета штрафовали.