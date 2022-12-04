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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 16:27

Жители курского хутора через прокуратуру добились установки водозаборной колонки

За водой им приходилось ходить в соседнюю деревню за два километра
Ольга ДАНИЛОВА
Вода дошла еще не ко всем курянам

Вода дошла еще не ко всем курянам

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В прокуратуру Октябрьского района Курской области некоторое время назад обратились жители хутора Ильича по вопросу отсутствия питьевой воды в населенном пункте.

- На хуторе расположено четыре дома, в которых живут восемь пенсионеров. Из-за неисправности водозаборной скважины две недели люди оставались без воды. За водой им приходилось ездить в деревню, расположенную почти за два километра, - рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

После вмешательства прокуратуры жителям стали подвозить воду. Сейчас в населенном пункте построили водозаборную колонку.

А главу сельского совета штрафовали.