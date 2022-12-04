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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 16:15

Под Курском осудили подростков-угонщиков

Их отправили в спецучреждение, а главу группы - в колонию
Ольга ДАНИЛОВА
Парни воровали мотоциклы и велосипеды

Парни воровали мотоциклы и велосипеды

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Советский районный суд вынес приговор четверым парням, трое из которых несовершеннолетние. Организовав преступную группу, они угоняли мотоциклы и похищали велосипеды на территории района

- Совершеннолетний участник преступной группы судом признан виновным в совершении тяжких преступлений, предусмотренных ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений путем обещаний) и п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище группой лиц по предварительному сговору), - сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Несовершеннолетние по материалам, представленным суду, занимались угоном мотоциклов и кражей велосипедов. По решению суда их отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до совершеннолетия. Глава же преступной группы осужден на два с половиной года исправительной колонии общего режима.