Под Курском сгорело 40 тонн подсолнечника

На место ЧП выезжала полиция Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 02:50 4 декабря в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в зерносушилке поселка Золотухино Золотухинского района

На место происшествия выехали пожарные трех частей - ПСЧ №27 Золотухинского района, ПСЧ №37 Поныровского района, ПСЧ №45 Фатежского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Огонь удалось потушить в 03:15.

В погрузочно-разгрузочном терминале поврежден сушильный резервуар и находящиеся в нем семена подсолнечника, всего 40 тонн.

Пострадавших нет.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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