5 декабря в Курской области будет до -16

В регионе будет холодно и без осадков Фото: Светлана ВОЛКОВА

5 декабря в регионе будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура - ночью 11-16°, днем 5-10° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, на курских реках и озерах начался ледостав – есть угроза провалиться в ледяную воду.

Для того, чтобы предотвратить трагедии на воде, курские спасатели регулярно проводят профилактические рейды, один из последних прошел на реке Тускарь. Всего с начала осенне-зимнего периода провели уже около ста рейдов и патрулирований.