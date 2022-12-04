5 декабря в Курской области будет до -16

В регионе будет холодно и без осадков
Фото: Светлана ВОЛКОВА
5 декабря в регионе будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура - ночью 11-16°, днем 5-10° мороза.
Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.
Как сообщают в региональном ГУ МЧС, на курских реках и озерах начался ледостав – есть угроза провалиться в ледяную воду.
Для того, чтобы предотвратить трагедии на воде, курские спасатели регулярно проводят профилактические рейды, один из последних прошел на реке Тускарь. Всего с начала осенне-зимнего периода провели уже около ста рейдов и патрулирований.