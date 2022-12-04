В Курске пройдут Межрегиональные Фетовские чтения

В Курской области расположена усадьба поэта Фото: Светлана ВОЛКОВА

5 декабря в 13.00 в модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А. А. Фета пройдут Межрегиональные Фетовские чтения в рамках празднования 202-летия со дня рождения выдающегося поэта.

Участников Фетовских чтений ожидает работа разноформатных интерактивных локаций: в конференц-зале состоится межрегиональный БИБЛИОмост, который соединит в онлайн-формате писателей, краеведов, историков, читателей библиотек из города Курска и Орла; в салоне #ЛитФет прозвучат стихотворения А. А. Фета в исполнении актеров Интеллектуального театра «Крылья Пегаса»; в студии «MusikФЕТ» каждый желающий сможет погрузиться в мир классической музыки и с помощью винилового проигрывателя прослушать любимые романсы на стихотворения А. Фета; в АRТ-Галерее будет представлена выставка художественных работ «Пейзаж русской души» с иллюстрациями к произведениям А. Фета; в ЛИТкафе «КонФЕТка» студенты и преподаватели Курского государственного техникума технологий и сервиса проведут мастер-класс «Фетовский пряник» по изготовлению одного из любимых десертов поэта.

В интерактивном пространстве ART-Фет состоятся: мастер-класс «Краски и звуки в пейзажной лирике А. А. Фета», который проведут студенты художественно-графического факультета Курского государственного университета, активисты молодежной творческой студии «Вечерний рисунок»; мастер-класс «Фетовские бусы» мастера декоративно-прикладного творчества Надежды Щадных.

Украшением встречи станут романсы на стихотворения Фета в исполнении Владимира Шевцова, заслуженного работника РФ, преподавателя Дворца пионеров и школьников Курска.