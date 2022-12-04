Под Курском из воды достали тело 46-летнего мужчины

Обстоятельства трагедии выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 декабря в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о ЧП на воде в селе Поды Хомутовского района.

На место происшествия выезжали водолазы ОКУ «АСС Курской области», ОГ МПСГ Хомутовского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

Водолазы из воды достали тело 46-летнего мужчины. Обстоятельства гибели и причина смерти уточняются, сказали в МЧС региона.

Привлекалась группировка в составе десяти человек и четырех единиц техники.

Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоемов, обращаются в МЧС.

При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».