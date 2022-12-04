В Курске выступит ансамбль песни и танца «Донбасс»

Выступать артисты будут в "Свиридовском" Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 декабря в 18:30 на сцене концертного зала Свиридовский состоится настоящий праздник танца и песни! На одной площадке выступят заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» (художественный руководитель – Ольга Горячева) и вокальный ансамбль «Русский стиль» (руководитель и солистка – Виктория Прохорова).

Яркий колорит искрометных танцев, чарующая музыка, то, что бережно хранится душой народа – всё это в новой концертной программе двух прославленных коллективов «Под одним небом».

В концерте принимают участие солистка филармонии Ольга Тарабарова и член Союза писателей Москвы поэт Роман Рубанов.