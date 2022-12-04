1 января на маршруты в Курске выйдут новые автобусы

Первая партия составит 50 машин Фото: Светлана ВОЛКОВА

До конца месяца первая партия из 50 новых автобусов прибудет в регион, а с 1 января 2023 года они выйдут на три магистральных маршрута в областной столице.

- Эти автобусы будут работать по брутто-контракту, то есть ездить по графику с раннего утра до позднего вечера, независимо от того, сколько пассажиров находится на остановках. Уже сейчас готовим персонал для нового транспорта, - сообщили в обладминистрации.

Комфортные машины отвечают всем самым современным стандартам: в них будет автоматическое объявление остановок, они оборудованы кондиционерами, системой мультимедиа, устройствами для зарядки мобильных телефонов. Также автоматика будет следить за физическим состоянием водителей, их усталостью, что минимизирует риски ДТП.