Под обстрел ВСУ попал хутор Кучеров в Курской области

Об обстрелах двух населенных пунктов проинформировал глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 декабря под обстрел ВСУ также попал хутор Кучерово Беловского района Курской области. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов. Однако все снаряды упали в огородах и на улицах, пострадавших нет. Обошлось и без существенных повреждений: только в одной нежилой постройке осколками выбиты стекла, сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района в воскресенье, 4 декабря. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, зафиксировано не менее 15 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

Глава региона также отметил, что на приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов. Жителей области просят сохранять спокойствие, так как наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям.