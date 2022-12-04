ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

Обстановка в регионе остается напряженной Фото: Светлана ВОЛКОВА

ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района в воскресенье, 4 декабря. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, зафиксировано не менее 15 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

Глава региона также отметил, что на приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов. Жителей области просят сохранять спокойствие, так как наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям.

1 декабря ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. В результате возникли перебои с электричеством в Теткино и соседнем селе Попово-Лежачи.