Отопление в дома Северо-Западного района Курска вернется к 12 часам

В домах похолодало из-за ремонтных работ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из-за выполнения ремонтных работ на магистральном газопроводе 3 декабря была снижена температура теплоносителя ТЭЦ Северо-Западного района. При этом работа котельных не останавливалась. Об этом сообщила администрация области в воскресенье, 4 декабря.

После завершения ремонта специалисты курского филиала ПАО «Квадра» приступили к повышению давления и температуры. По предварительной информации властей, к 12 часам дня воскресенья ТЭЦ вернется к штатном режиму работы. А значит, и в домах курян потеплеет.