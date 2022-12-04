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НовостиОбщество4 декабря 2022 8:17

Отопление в дома Северо-Западного района Курска вернется к 12 часам

Специалисты приступили к повышению давления и температуры на ТЭЦ
Анна ГРЕБЕНКИНА
В домах похолодало из-за ремонтных работ

В домах похолодало из-за ремонтных работ

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из-за выполнения ремонтных работ на магистральном газопроводе 3 декабря была снижена температура теплоносителя ТЭЦ Северо-Западного района. При этом работа котельных не останавливалась. Об этом сообщила администрация области в воскресенье, 4 декабря.

После завершения ремонта специалисты курского филиала ПАО «Квадра» приступили к повышению давления и температуры. По предварительной информации властей, к 12 часам дня воскресенья ТЭЦ вернется к штатном режиму работы. А значит, и в домах курян потеплеет.