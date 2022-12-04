К утру 4 декабря еще 36 жителей Курской области получили положительные тесты на ковид

В регионе продолжают фиксировать случаи ковид
Фото: Светлана ВОЛКОВА
36 жителей Курской области получили положительные тесты на ковид утром 4 декабря. Сутками ране прирост зараженных составил 40 человек. По данным оперштаба, всего в регионе зарегистрировано 149 199 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 160 человек, на ИВЛ – семеро (шестеро – на инвазивной, один – неинвазивной).
На сегодняшний день в Курской области скончались 2 530 пациентов. За истекшие сутки новых подтвержденных случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировали.