Курское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России по баскетболу

22 из 84-х очков "Динамо" набрала Эва Лисец. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 3 декабря, в Курске состоялся ответный матч 1/4 финала Кубка России по баскетболу среди женских команд. Действующий обладатель трофея – местное «Динамо» принимало «Самару». В гостях курянки выиграли, но с минимальным перевесом – 80:79. Поэтому после двух кряду поражений (от МБА и УГМК) уверенный выигрыш у «Самары» имел крайне важное значение. В итоге подопечные Тибо Пети справились с задачей, добившись успеха в каждой из четырех четвертей. Итоговый счет – 84:59 в пользу «Динамо». Таким образом, наши землячки в 10-й раз кряду вышли в «Финал четырех», который состоится с 23 по 25 декабря в Сыктывкаре.

Самыми результативными у курянок сегодня стали – Эва Лисец (22 очка), Аделина Абайбурова (14), Евгения Фролкина (12), Елизавета Шабанова (11) и Александра Штанько (семь).

Теперь 7 декабря «Динамо» примет дома «Нефтяник» из Омской области в рамках регулярного чемпионата Премьер-лиги. Начало игры в 19:00.