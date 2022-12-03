Курский «Сокол» не смог поразить ворота «Прогресса»

10 – 11 декабря «Сокол» проведет два матча в Кирово-Чепецке с «Олимпией». Начало игр в 14:00. Фото со страницы МХК "Кристалл" в VK.

Накануне, 2 декабря, в Курске местный «Сокол» встречался с глазовским «Прогрессом» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. После 3:11 в первом поединке хозяева сделали акцент на обороне, и с задачей справились (пропустили всего трижды). На этом фоне атакующие позывы окончательно сошли на нет. Итог – 3:0 в пользу «Прогресса». Если же суммировать результаты курян в трех последних спаренных матчах (против «ЭкоНивы», «Олимпии» и «Прогресса»), то счет, мягко говоря, удручающий – 4:50.

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (36 очков). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (30) и саратовский «Кристалл» (27). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Теперь 10 – 11 декабря «Сокол» проведет два матча в Кирово-Чепецке с «Олимпией» (пятое место, 23 очка). Начало игр в 14:00.