В ДТП под Курском погибла женщина и ранен трехлетний ребенок

Авария произошла в Советском районе Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 2 декабря примерно в 15:40 на 16 километре автодороги «Курск - Воронеж – поселок Кшенский - М-4 Дон». Как рассказывают в региональном УГИБДД, автомобиль «АУДИ 80», под управлением 30-летней женщины-водителя, столкнулся с встречным автомобилем «КАМАЗ», за рулем которого был 35-летний водитель.

В результате ДТП женщина-водитель автомобиля «АУДИ 80» скончалась на месте, трехлетний пассажир этого автомобиля получил ранения и был доставлен в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

Всего 2 декабря в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 14:30 на 30 километре автодороги «Курск - Льгов – Рыльск». По предварительным данным, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП водитель получил ранения и был доставлен в больницу.