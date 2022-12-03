Под Курском сгорел жилой дом

Пожар произошел в деревне Каменогорка Советского района Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 3 декабря в 06:20. В деревне Каменогорка Советского района горел жилой дом.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 06:36, справиться с огнем удалось в 06:40.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в результате пожара сгорел жилой деревянный дом. Во время возгорания никто не пострадал. Пожар тушили десять человек и три единицы техники. Его ущерб и причину выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».