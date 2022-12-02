В Курской области собрали 26,67 тонн макулатуры

Всего в акции участвовали более 2,1 миллионов человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Стали известны итоги третьего сезона Всероссийской акции #БумБатл, которая проходила с 15 сентября по 15 ноября. За два месяца участникам удалось собрать и сдать на переработку рекордное количество макулатуры – 63,3 тысячи тонн.

В акции приняли участие более 2,1 миллионов человек. В их числе – куряне. Представители из 40 организаций Курской области собрали 26,67 тонн макулатуры. В числе лидеров - школа №58 имени М.В. Овсянникова, ученики которой собрали 3,2 тонны вторсырья; школа №5 Курчатова – 2,8 тонны и гимназия №4 - 2,7 тонны.

- БумБатл-2022» показал беспрецедентные результаты: рекордное количество участников - более 2,1 миллионов человек, рекордное количество тонн собранной макулатуры и, как следствие, - рекордный вклад в сохранение экологии нашей страны. Участники акции за два месяца спасли от вырубки более 1,2 миллиона деревьев, сэкономили более 1,2 миллиона тонн воды, сберегли более 63,3 миллионов киловатт электроэнергии, предотвратили выброс в атмосферу почти 104 тысяч тонн углекислого газа, - сообщила заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Всего экопросветительские мероприятия в рамках «БумБатла» прошли в 65 регионах страны. За время акции было организовано более ста событий – экоуроков, лекций, экскурсий.