В Курске появится тренировочный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья

Тренировочный центр планируют построить рядом с СКК Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области адаптивными видами спорта занимаются более 13 тысяч человек. По словам губернатора Романа Старовойта, в регионе создают все необходимые условия для занятия таким видом спорта.

Так, на базе 309 учреждений уже проводят физкультурно-оздоровительную работу. Однако, помимо этого, в Курске планируют построить тренировочный центр для особенных курян. Он появится рядом со спортивно-концертным комплексом.

- В следующем году завершим проектирование, а затем займемся определением источника финансирования, - сказал глава региона.

Также в Курской области регулярно проводят спортивно-массовые мероприятия. В Пристенском, Поныровском и Рыльском районах запущена пробная программа развития среды для тренировок людей, имеющих ограничения по здоровью.