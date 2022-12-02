В Курске появится тренировочный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья

Тренировочный центр планируют построить рядом с СКК
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курской области адаптивными видами спорта занимаются более 13 тысяч человек. По словам губернатора Романа Старовойта, в регионе создают все необходимые условия для занятия таким видом спорта.
Так, на базе 309 учреждений уже проводят физкультурно-оздоровительную работу. Однако, помимо этого, в Курске планируют построить тренировочный центр для особенных курян. Он появится рядом со спортивно-концертным комплексом.
- В следующем году завершим проектирование, а затем займемся определением источника финансирования, - сказал глава региона.
Также в Курской области регулярно проводят спортивно-массовые мероприятия. В Пристенском, Поныровском и Рыльском районах запущена пробная программа развития среды для тренировок людей, имеющих ограничения по здоровью.