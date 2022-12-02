Наркоманка из Курска украла у своей матери 20 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 29-летняя жительница Курска употребляла наркотики, у нее постоянно не было денег. Пополнить свои финансы она решила с помощью своей матери.

Как только женщина засыпала, курянка тайно брала ее телефон и с помощью переводов оплачивала покупку запрещенных веществ. После оплаты ей говорили место, где находится закладка с наркотиками. Однако, придя по указанным координатам, девушка ничего не находила

Курянка несколько раз совершила денежные переводы, в результате она потратила чужие 20 тысяч рублей, и средства на счету закончились. Об их пропаже девушка заявила в полицию.

Однако в полиции против нее самой возбудили уголовное дело за кражу с карты матери. Теперь наркоманке грозит до шести лет тюрьмы.