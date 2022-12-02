В Курской области заболеваемость ВИЧ в четыре раза ниже общероссийского показателя

В прошлом году тесты на ВИЧ-инфекцию прошли более 30% жителей региона Фото: Архив "КП"

Курские медики отмечают снижение количества заболевших ВИЧ в регионе за последнее время. Так, сейчас в Курской области уровень распространенности инфекции в четыре раза ниже, чем в целом по стране. Однако специалисты здравоохранения считают, что из-за этого количество профилактических мероприятий и тестирований снижаться не должно.

Как отмечают медики, в регионе средний возраст заразившихся ВИЧ-инфекцией — 30-40 лет. Чаще всего заражаются люди, которые употребляют наркотики и пренебрегают способами контрацепции.

В областной администрации сообщают, в прошлом году тесты на ВИЧ-инфекцию прошли более 30% жителей региона. Ожидается, что в этом показатель будет аналогичным.

Добавим, во время проведения профилактических мероприятий, а также во всех медицинских организациях области можно пройти бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию.