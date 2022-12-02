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НовостиОбщество2 декабря 2022 10:23

В Курске на Красной площади будет работать «Юрмобиль»

Консультацию можно получить в течение декабря по понедельникам
Кристина ГОРБАТЕНКО
Куряне смогут получить бесплатную юридическую консультацию

Куряне смогут получить бесплатную юридическую консультацию

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Теперь на Красной площади куряне смогут получить бесплатную юридическую консультацию. Там весь декабрь будет работать «Юрмобиль». Обратиться к сотрудникам Госюрбюро Курской области можно будет по понедельникам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Юридическую помощь и консультацию можно будет получить в том числе по вопросам предоставления льгот по оплате ЖКХ, оформления кредитных каникул для граждан, участвующих в СВО, а также регистрации прав на недвижимость, социальным выплатам и другим.

Свои вопросы экспертам смогут задать:

- инвалиды I, II, III групп;

- ветераны боевых действий;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В областной администрации отмечают, такие выезды «Юрмобиля» продолжатся и в районы области.