В Курске на Красной площади будет работать «Юрмобиль»

Куряне смогут получить бесплатную юридическую консультацию Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Теперь на Красной площади куряне смогут получить бесплатную юридическую консультацию. Там весь декабрь будет работать «Юрмобиль». Обратиться к сотрудникам Госюрбюро Курской области можно будет по понедельникам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Юридическую помощь и консультацию можно будет получить в том числе по вопросам предоставления льгот по оплате ЖКХ, оформления кредитных каникул для граждан, участвующих в СВО, а также регистрации прав на недвижимость, социальным выплатам и другим.

Свои вопросы экспертам смогут задать:

- инвалиды I, II, III групп;

- ветераны боевых действий;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В областной администрации отмечают, такие выезды «Юрмобиля» продолжатся и в районы области.