Александр Мулевин и Татьяна Сукновалова назначены министрами Правительства Курской области

Продолжается работа по формированию Правительства Курской области Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжается работа по формированию регионального Правительства. Роман Старовойт сообщил, что Александр Мулевин назначен на должность министра ЖКХ и ТЭК Курской области, соответствующий комитет преобразован в министерство. Губернатор подписал все необходимые для этого документы.

- Коммунальная сфера очень важна для комфортной жизни каждого курянина. Продолжим планомерную работу по развитию отрасли и реконструкции наших сетей, -сказал глава региона.

Также в министерство преобразован региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. Его возглавила Татьяна Сукновалова.

- Социальная поддержка граждан — главный приоритет в нашей работе. Ключевую роль в этом играет созданное министерство, которое занимается, в том числе, социальным обслуживанием населения, предоставляет государственные меры поддержки и обеспечивает своевременную выплату пособий, - заявил Роман Старовойт.