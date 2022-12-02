Курские спасатели проводят профилактические рейды на водоемах

С начала осенне-зимнего периода в регионе провели уже порядка ста рейдов и патрулирований Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С наступлением холодов стало особенно важно соблюдать правила безопасности поведения на водоемах. Сейчас, как сообщают в региональном ГУ МЧС, на курских реках и озерах начался ледостав – есть угроза провалиться в ледяную воду.

Для того, чтобы предотвратить трагедии на воде, курские спасатели регулярно проводят профилактические рейды, один из последних прошел на реке Тускарь. Всего с начала осенне-зимнего периода провели уже порядка ста рейдов и патрулирований.

Также водные инcпекторы усилят работу у водоемов, отдыхающим у воды напомнят о мере административной ответственности – за выход на тонкий лед грозит штраф в размере 500 рублей.