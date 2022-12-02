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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:19

Курянам, участвующим в СВО, передали посылки от жен и матерей

В них находятся теплые вещи, спальные мешки, медикаменты
Кристина ГОРБАТЕНКО
Регион продолжает оказывать помощь курским военнослужащим, участвующим в СВО

Регион продолжает оказывать помощь курским военнослужащим, участвующим в СВО

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, продолжают получать помощь от региона. На этот раз сотрудники организации «Матери Курского края» передали бойцам посылки от их жен и матерей.

Так, курянам передали теплые вещи, спальные мешки, одеяла, продукты длительного хранения, медицинские изделия. Также свои письма и рисунки передали воспитанники учреждений социального обслуживания и активные участники проекта «Курское долголетие». В областной администрации говорят, что такую помощь члены организации будут оказывать регулярно.

Добавим, в ноябре стартовал проект «Полевая почта солдат», в рамках которого каждый может передать письмо члену своей семьи, а женщины общественной организации «Матери Курского края» обязательно доставят их в воинские части.