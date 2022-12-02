Курянам, участвующим в СВО, передали посылки от жен и матерей

Регион продолжает оказывать помощь курским военнослужащим, участвующим в СВО Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, продолжают получать помощь от региона. На этот раз сотрудники организации «Матери Курского края» передали бойцам посылки от их жен и матерей.

Так, курянам передали теплые вещи, спальные мешки, одеяла, продукты длительного хранения, медицинские изделия. Также свои письма и рисунки передали воспитанники учреждений социального обслуживания и активные участники проекта «Курское долголетие». В областной администрации говорят, что такую помощь члены организации будут оказывать регулярно.

Добавим, в ноябре стартовал проект «Полевая почта солдат», в рамках которого каждый может передать письмо члену своей семьи, а женщины общественной организации «Матери Курского края» обязательно доставят их в воинские части.