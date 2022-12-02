За пять матчей курский «Сокол» пропустил 47 шайб

Курский лед принес радость гостям из Глазова. Фото со страницы ХК "Прогресс" в VK.

Получив 20 шайб за две игры от бобровской «ЭкоНивы» и 16 - от «Олимпии» из Кирово-Чепецка, курский «Сокол» потерпел еще одно разгромное поражение. На своем льду от «Прогресса» из Глазова - 3:11. По разу гостей огорчили Максим Друпп (21-я,1:3), Иван Лебедев (29-я, 2:5) и Владимир Авсеенок (47-я, 3:8). Кстати, в любой бочке дегтя можно найти ложку меда. А она заключается в том, что накануне «Сокол» впервые с 29 октября (4:2 на выезде с «Белгородом») забросил не менее трех шайб.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (34 очка). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (30) и саратовский «Кристалл» (27). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Сегодня, 2 декабря, наши земляки проведут второй матч с «Прогрессом» (девятое место, 14 очков). Начало игры в 18:30.