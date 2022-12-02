В Курске мужчина застрелил своего знакомого из охотничьего ружья

Расследование уголовного дела завершено Фото: Архив "КП"

Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

В региональном СУ СК рассказывают, ночью 30 сентября 2022 года мужчина был в доме на улице Броневой в Курске. Там из-за личной неприязни к своему 28-летнему знакомому, который стоял во дворе дома, он взял свое охотничье ружье и из открытого окна выстрелил в него.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.