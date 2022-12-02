В Курской области от коронавируса умерла 72-летняя женщина

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 146 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 2 декабря, в Курской области коронавирусом заразился еще 41 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 149 123 подтвержденных случая заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 146 человек, на ИВЛ – 7 (7 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2530 человек. К сожалению, не обошлось без летальных случаев и за последние сутки - умерла 72-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Ранее КП сообщала, что на прошедшей неделе в Курской области были зарегистрированы первые случаи гриппа – всего заболели шесть человек. Заболевшие гриппом - дети в возрасте от трех до 14 лет, в пяти случаях уже определен тип вируса - А (Н1N1)pdm09.

В целом в регионе зарегистрировано 9854 случая заболевания ОРВИ, что больше на 23,9%, чем на предыдущей неделе.