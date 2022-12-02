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НовостиОбщество2 декабря 2022 6:15

В Курске открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

За первые три дня работы сюда обратились более 50 пациентов
Кристина ГОРБАТЕНКО
Новый ЦАОП будет обслуживать 16 районов области

Новый ЦАОП будет обслуживать 16 районов области

Фото: Архив "КП"

В Курской области работают несколько Центров амбулаторной онкологической помощи. Находятся они в Железногорске и поселке Горшечное. К первому прикреплено порядка 150 тысяч человек, ко второму - 56 тысяч жителей.

Теперь такой ЦАОП появился и в Курске - подразделение научно-клинического центра имени Г.Е. Островерхова. Он будет обслуживать 16 районов области, в которых проживают 314 тысяч человек.

Как сообщают в областной администрации, в центре можно будет пройти необходимое дообследование в амбулаторных условиях. Направлять сюда из первичных медицинских организаций будут пациентов с подозрением на злокачественные образования. Прием ведут четыре врача-онколога. За первые три дня работы в центр обратились более 50 пациентов.