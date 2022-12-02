В Курске открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

Новый ЦАОП будет обслуживать 16 районов области Фото: Архив "КП"

В Курской области работают несколько Центров амбулаторной онкологической помощи. Находятся они в Железногорске и поселке Горшечное. К первому прикреплено порядка 150 тысяч человек, ко второму - 56 тысяч жителей.

Теперь такой ЦАОП появился и в Курске - подразделение научно-клинического центра имени Г.Е. Островерхова. Он будет обслуживать 16 районов области, в которых проживают 314 тысяч человек.

Как сообщают в областной администрации, в центре можно будет пройти необходимое дообследование в амбулаторных условиях. Направлять сюда из первичных медицинских организаций будут пациентов с подозрением на злокачественные образования. Прием ведут четыре врача-онколога. За первые три дня работы в центр обратились более 50 пациентов.