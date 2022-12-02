Под Курском горел жилой дом

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 2 декабря в 05:15. Горел жилой дом в селе Стаканово Черемисиновского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовая служба, электрические сети. По прибытии в 05:35 огнеборцы стали незамедлительно тушить пожар. Загорание было локализовано в 05:37, справиться с огнем удалось в 05:40.

В региональном ГУ МЧС сообщили, в результате пожара в жилом одноэтажном доме размером 9х6 метров горело потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Возгорание тушили 16 человек и шесть единиц техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».