На курский поселок с беспилотника сбросили взрывное устройство

Глава Курской области сообщил дома и соцобъекты не повреждены Фото: Светлана ВОЛКОВА

На приграничный поселок Теткино Глушковского района Курской области вечером 1 декабря с беспилотника ВСУ сбросили взрывное устройство. К счастью, пострадавших нет. Дома и социальные объекты также не повреждены. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

- Нарушена работа подстанции, без электричества остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Аварийные бригады уже на месте, восстановить снабжение планируется в ближайшее время. Пока ведутся работы, котельную, которая обслуживает населенные пункты, подключат к электрогенераторам, - пояснил глава региона.

Ранее КП сообщала, что в приграничном поселке Теткино - очередной обстрел ВСУ.

В результате наблюдаются перебои с электричеством в Теткино и соседнем селе Попово-Лежачи. Аварийные бригады выехали на место.