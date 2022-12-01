ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

В очередной раз под обстрелом ВСУ оказался поселок Теткино Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Глушковском районе Курской области вечером 1 декабря снова неспокойно. ВСУ обстреляли поселок Теткино. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- В результате наблюдаются перебои с электричеством в Теткино и соседнем селе Попово-Лежачи. Аварийные бригады выехали на место. Детали сообщу позднее, - сказал глава региона.

Напомним, сегодня днем местные жители Суджанского района начали сообщать в социальных сетях о том, что слышали громкие звуки. В областной администрации объяснили, что происходит.

- В Суджанском районе Курской области наши военные выполняют боевые задачи: наносят удары по выявленным огневым точкам противника на вражеской территории, - сообщили в обладминистрации.