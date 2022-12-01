Все школы Суджанского района Курской области переходят на дистанционный формат обучения

Решение принято, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов, пояснили в обладминистрации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Со 2 декабря в Суджанском районе Курской области все школы переходят на дистанционный формат обучения, это 22 образовательные организации и почти 2,8 тысячи учеников. Решение принято, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов, пояснили в обладминистрации.

Также в онлайн-формате продолжат обучение 137 воспитанников Суджанской школы-интерната.

На дистанционке остаются и студенты Суджанского сельскохозяйственного техникума и Суджанского колледжа искусств им. Н.В. Плевицкой.

Детские сады района работают в режиме свободного посещения. Родительская плата предусмотрена только за те дни, в которые ребенок посещал сад.

Еще в трех приграничных районах – Рыльском, Кореневском и Беловском – на дистанте остаются ученики образовательных учреждений, находящихся в 10-километровой зоне. Это 11 школ и четыре филиала, в них учатся 816 детей.

В Глушковском районе на онлайн-обучении - 462 ребенка из трех школ и трех филиалов. В девяти школах и одном филиале организован очный формат, а еще в одной школе применяют смешанный тип: дети с первого по восьмой классы, а также 10-го класса учатся онлайн, будущие выпускники 9-х и 11-х классов – очно.

Также дистанционный формат действует в одном учреждении СПО и двух филиалах, где учатся больше тысячи студентов.

В Хомутовском районе принято решение о переводе школ наоборот на очный формат обучения.