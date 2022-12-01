Куряне могут отправить письмо Деду Морозу до 31 декабря

До Нового Года осталось меньше месяца Фото: Светлана ВОЛКОВА

Около ста новогодних почтовых ящиков установили в центральных отделениях почты крупных городов страны. В Курске ящик для писем Деду Морозу появился в клиентском зале отделения на Красной площади, 8. На табличке рядом — адрес. Чтобы послание попало к главному зимнему волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза.

Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку.

Почта доставит каждое такое послание, даже если отправитель опустил его в обычный почтовый ящик или что-то заполнил неправильно. Главное, чтобы был указан адресат — Дед Мороз. Отправить письмо можно не только ему, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.

Каждый день в течение всего декабря сотрудники почты будут сортировать такие послания и отправлять их в резиденции новогодних волшебников. В прошлом году только в Великий Устюг «Почта России» доставила около 170 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых, еще несколько тысяч — в другие регионы. Отправить письма можно до 31 декабря.