Курские педагоги стали победителями Всероссийского конкурса

На «Педагогическом дебюте — 2022» отметили учителей Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2022».

В числе победителей и призеров — педагоги школ Курска.

Победители конкурса: в номинации «Молодые учителя» — Лилия Веретюшкина, учитель истории и обществознания школы № 38;

в номинации «Педагог-наставник» — Галина Кузнецова, учитель начальных классов школы № 18.

Призеры конкурса:

в номинации «Молодые учителя»:

2 место — Наталья Беленько, учитель русского языка и литературы школы № 57;

2 место — Анастасия Золотарева, учитель иностранного языка лицея № 21;

3 место — Анастасия Максюта, учитель математики лицея № 6;

в номинации «Педагог-наставник»:

3 место — Илья Астрединов, учитель иностранного языка школы № 61.

Дипломами комитета образования и науки Курской области отмечены финалисты конкурса в номинации «Молодые учителя», в их числе — Валерия Золотухина, учитель начальных классов школы № 54.