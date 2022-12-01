Курские педагоги стали победителями Всероссийского конкурса

На «Педагогическом дебюте — 2022» отметили учителей Курска
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2022».
В числе победителей и призеров — педагоги школ Курска.
Победители конкурса: в номинации «Молодые учителя» — Лилия Веретюшкина, учитель истории и обществознания школы № 38;
в номинации «Педагог-наставник» — Галина Кузнецова, учитель начальных классов школы № 18.
Призеры конкурса:
в номинации «Молодые учителя»:
2 место — Наталья Беленько, учитель русского языка и литературы школы № 57;
2 место — Анастасия Золотарева, учитель иностранного языка лицея № 21;
3 место — Анастасия Максюта, учитель математики лицея № 6;
в номинации «Педагог-наставник»:
3 место — Илья Астрединов, учитель иностранного языка школы № 61.
Дипломами комитета образования и науки Курской области отмечены финалисты конкурса в номинации «Молодые учителя», в их числе — Валерия Золотухина, учитель начальных классов школы № 54.